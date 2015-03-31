Чему учат первых
лиц государств, судей,
миллиардеров
лиц государств, судей,
миллиардеров
и владельцев крупнейших финансовых корпораций
Получи доступ к знаниям, которыми
владеет менее 0,000001% людей
во всём мире
владеет менее 0,000001% людей
во всём мире
Академия "Знать" - это учебное заведение для:
Людей стремящихся к доходу свыше 100 000 рублей в месяц
Тех, кто хочет выйти на новую ступень собственного развития.
Собственников малого, среднего и крупного бизнеса
Политиков, управленцев, финансистов, трейдеров…
Людей, желающих выработать в себе мышление долларовых миллионеров (миллиардеров)
Образование раба и образование свободно человека кардинально отличаются друг от друга
Систему обучения “простых
смертных” урезают до
максимально возможного
минимума, в то же самое время
делая её обязательной, сложной
и до нелепого длинной, что бы как
можно лучше отбить желание
человека к дальнейшему развитию
смертных” урезают до
максимально возможного
минимума, в то же самое время
делая её обязательной, сложной
и до нелепого длинной, что бы как
можно лучше отбить желание
человека к дальнейшему развитию
Знания, о которых
вы не прочитаете
В школьных учебниках
вы не прочитаете
В школьных учебниках
и не услышите на лекциях
ни в одном университете
ни в одном университете
Как только люди поймут основу
своего я и самоидентифицируются,
управлять, т.е. манипулировать ими
будет чрезвычайно тяжело.
своего я и самоидентифицируются,
управлять, т.е. манипулировать ими
будет чрезвычайно тяжело.
Люди не хотят быть манипулируемы когда имеют знания…
© Отрывок из выступления главы Сбербанка,
на Петербургском экономическом форуме.
на Петербургском экономическом форуме.
Входит в топ 5 банков россии
Раньше эти знания были доступны
только в высших слоях общества
только в высших слоях общества
а людей которые находились на вершине социальной
пирамиды так и называли - Знать... Сегодня, академия
приоткрывает доступ к информации, которая навсегда
изменит твою жизнь...
пирамиды так и называли - Знать... Сегодня, академия
приоткрывает доступ к информации, которая навсегда
изменит твою жизнь...
Школа
Религия (кому нужно поклоняться)
Как обработать землю
Мир создан случайно
Как сажать кукурузу
Как управлять людьми
Законы мироздания
Кто создал этот мир
Философия
Право
От вас скрывают сотни тем,
о которых
многие даже
не задумывались
о которых
многие даже
не задумывались
Известная вам,
и более чем 99,9%
людей, общедоступная
информация - это лишь
небольшая, и не всегда
правдивая, верхушка
айсберга
и более чем 99,9%
людей, общедоступная
информация - это лишь
небольшая, и не всегда
правдивая, верхушка
айсберга
01
Кто, каким образом и почему, может спокойно не соблюдать законы любого государства...
02
Чем отличается человек от гражданина или физического лица, с точки зрения международного права?
03
Что из себя представляют настоящие деньги и почему ими невозможно расплатиться в обычном магазине...
04
Почему живых людей называют, и заставляют представляться физическими лицами?! По правилам русского языка физическое лицо - это неодушевлённый (мёртвый) предмет, среднего рода (бесполый).
05
Зачем и как были придуманы основные мировые религии? Какую роль играют тайные организации в управлении делами общества и государства...
06
Кто мы такие и почему знания об этом стараются тщательно скрыть...
07
Как ЗАКОННО не платить налоги...
08
Как получить международный паспорт для открытия счетов, путешествий, покупок сим-карт, взаимодействия с юридическими лицами, на который не сможет воздействовать государство...
09
Как взаимодействовать с системой по своим правилам или вообще выйти из неё...
10
Как ЗАКОННО избавится от всех своих кредитов...
11
Почему кредитов не существует и какую мошенническую операцию совершают банкиры по видом кредитования...
12
И это только начало...
Давайте проверим,
сколько скрытой
информации
сколько скрытой
информации
содержится всего в 3-х статьях
основного закона росийской
федерации...
основного закона росийской
федерации...
Какие вопросы вы
зададите себе,
после прочтения
этих статей?
зададите себе,
после прочтения
этих статей?
А вот какие
вопросы
задам вам я:
вопросы
задам вам я:
КРФ. Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека гражданина - обязанность государства.
КРФ. Статья 7
Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
КРФ. Статья 15
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
01
Как думаете почему основной закон явно разделяет права человека и права гражданина? Получается, что для государства это разные субъекты, с разным набором прав и обязанностей (как сотрудник ДПС и водитель автобуса)…
02
Отсюда исходит второй вопрос, почему именно права человека являются высшей ценностью? И почему достойная жизнь и свободное развитие положены исключительно человеку…
03
Почему среди тех, кто обязан соблюдать законы и конституцию РФ, мы человека не наблюдаем? Получается, что такой субъект права как человек, может их не соблюдать...
Конечно я знаю
о разнице между
человеком
и гражданином.
о разнице между
человеком
и гражданином.
А что, в конституции тоже
упоминается человек?
упоминается человек?
© Отрывок из частной беседы
с главой Россельхозбанка
с главой Россельхозбанка
Входит в топ 10 банков России
В Академии «Знать!»
ты приобретёшь опыт
универсального человека
ты приобретёшь опыт
универсального человека
и получишь знания, которым обучали только
жречество, монархов и будущих управленцев…
жречество, монархов и будущих управленцев…
Чтобы пройти этот путь главе Академии понадобилось:
10 000 часов
обучения и непосредственное членство в нескольких тайных организациях
7 лет
более 7 лет опыта и десяток продвинутых учителей
100+
книг многие из которых невозможно найти в открытом доступе
Вы поймете почему
миллионеры
и чиновники
высших рангов
запросто платят
огромные деньги
для того чтобы
обучить себя, своих
близких
и детей этим
знаниям...
миллионеры
и чиновники
высших рангов
запросто платят
огромные деньги
для того чтобы
обучить себя, своих
близких
и детей этим
знаниям...
Обучение в Академии
- это возможность
стать частью
закрытого
сообщества
- это возможность
стать частью
закрытого
сообщества
свободных и мудрых людей, лидеров,
управленцев и профессионалов своего
дела, элиты нового поколения…
управленцев и профессионалов своего
дела, элиты нового поколения…
Оценочная стоимость знаний
варьируется от десятков
до сотен миллионов долларов
до сотен миллионов долларов
Крутить
Мироустройство
Права и законы
Деньги и инвестиции
Избавление от долгов
Идеальные отношения
Здоровье и долголетие
Психология
Законы мироздания
Окружение
Предназначение
Овладей самыми
закрытыми знаниями
из таких областей как...
закрытыми знаниями
из таких областей как...
Мироустройство
Ты узнаешь:
• Где мы, по-настоящему, находимся и почему знания об этому тщательно скрывают от простых людей.
• Почему более 90% общеизвестных мировых событий (включая недавний коронавирус) являются постановками
• Сколько раз искажали и переписывали мировую историю...
• Как знания о мироустройстве помогут тебе стать уникальным (универсальным) человеком...
• ...
• Где мы, по-настоящему, находимся и почему знания об этому тщательно скрывают от простых людей.
• Почему более 90% общеизвестных мировых событий (включая недавний коронавирус) являются постановками
• Сколько раз искажали и переписывали мировую историю...
• Как знания о мироустройстве помогут тебе стать уникальным (универсальным) человеком...
• ...
Права и законы
Ты узнаешь:
• Чем отличаются права от законов
• Чем отличается человек от гражданина
• Чем отличается страна от государства
• Кто придумал и на чём построена мировая правовая система...
• Как человек может не соблюдать законы любого государства без последствий для собственного кошелька и свободы...
• Почему на территории одной и той же страны может находится несколько государств со своими юрисдикциями...
• ...
• Чем отличаются права от законов
• Чем отличается человек от гражданина
• Чем отличается страна от государства
• Кто придумал и на чём построена мировая правовая система...
• Как человек может не соблюдать законы любого государства без последствий для собственного кошелька и свободы...
• Почему на территории одной и той же страны может находится несколько государств со своими юрисдикциями...
• ...
Деньги и инвестиции
Ты узнаешь:
• Что такое настоящие деньги
• Куда и как нужно инвестировать свой капитал, что бы получить максимальную прибыль
• Как, по-настоящему, функционирует банковская и бухгалтерская системы
• Что такое криптовалюты и как на них заработать
• Инсайдерскую информацию из мира финансов
• Что такое денежная энергия и как привлечь её в свою жизнь
• ...
• Что такое настоящие деньги
• Куда и как нужно инвестировать свой капитал, что бы получить максимальную прибыль
• Как, по-настоящему, функционирует банковская и бухгалтерская системы
• Что такое криптовалюты и как на них заработать
• Инсайдерскую информацию из мира финансов
• Что такое денежная энергия и как привлечь её в свою жизнь
• ...
Избавление от долгов
Ты узнаешь:
• Как избавится от всех своих долгов
• Почему банки, официально, не могут выдавать кредитов и что они выдают под видом кредитования...
• Как взаимодействовать с полицией и сотрудниками ГИБДД
• Как отстаивать свои права во время и после самоизоляции
• Как избавиться от любых штрафов и грамотно обнулять любые протоколы
• ...
• Как избавится от всех своих долгов
• Почему банки, официально, не могут выдавать кредитов и что они выдают под видом кредитования...
• Как взаимодействовать с полицией и сотрудниками ГИБДД
• Как отстаивать свои права во время и после самоизоляции
• Как избавиться от любых штрафов и грамотно обнулять любые протоколы
• ...
Идеальные отношения
Ты узнаешь:
• Как построить идеальные отношения
• Чем отличается брак от союза
• Чем отличается мужская и женская энергетика
• Почему равенство способно развалить даже самые крепкие семьи
• Как правильно выстроенные отношения увеличивают денежный поток мужчины
• Как правильно выстроенные отношения делают женщину счастливой и беззаботной
• ...
• Как построить идеальные отношения
• Чем отличается брак от союза
• Чем отличается мужская и женская энергетика
• Почему равенство способно развалить даже самые крепкие семьи
• Как правильно выстроенные отношения увеличивают денежный поток мужчины
• Как правильно выстроенные отношения делают женщину счастливой и беззаботной
• ...
Здоровье и долголетие
Ты узнаешь:
• Как максимально продлить свою жизнь (120+)
• Как излечить любое, даже неизлечимое (с точки зрения официальной медицины) заболевание
• Существует ли коронавирус и другие вирусы
• Что такое болезнь и основные причины большинства заболеваний
• Что нужно есть и пить, что бы совсем не болеть
• ...
• Как максимально продлить свою жизнь (120+)
• Как излечить любое, даже неизлечимое (с точки зрения официальной медицины) заболевание
• Существует ли коронавирус и другие вирусы
• Что такое болезнь и основные причины большинства заболеваний
• Что нужно есть и пить, что бы совсем не болеть
• ...
Психология
Ты узнаешь:
• Что такое мозг
• Как программы, установленные в мозг человека, влияют на его успехи и "неудачи" во всех сферах жизни
• Почему программы в мозге человека проецируются во внешний мир
• Что такое тело и почему оно не является тобой
• Чему обучают в тайных организациях
• ...
• Что такое мозг
• Как программы, установленные в мозг человека, влияют на его успехи и "неудачи" во всех сферах жизни
• Почему программы в мозге человека проецируются во внешний мир
• Что такое тело и почему оно не является тобой
• Чему обучают в тайных организациях
• ...
Законы мироздания
Ты узнаешь:
• По каким правилам и законам функционирует этот мир
• Почему, нарушая законы мироздания, ты будешь получать негативные сигналы от своего тела и окружающей среды
• Как можно, запросто, превратиться из неудачника в человека с максимальным уровнем везения и что для этого нужно сделать
• Что такое кармическая цепочка (карма)
• Реальные истории взаимодействия с законами мироздания
• ...
• По каким правилам и законам функционирует этот мир
• Почему, нарушая законы мироздания, ты будешь получать негативные сигналы от своего тела и окружающей среды
• Как можно, запросто, превратиться из неудачника в человека с максимальным уровнем везения и что для этого нужно сделать
• Что такое кармическая цепочка (карма)
• Реальные истории взаимодействия с законами мироздания
• ...
Окружение
Ты узнаешь:
• Почему нужно, в срочном порядке, поменять своё окружение
• Как деструктивные и конструктивные программы окружения встраиваются в мозг человека
• Как отличить осознанного человека от неосознанного
• Как безболезненно поменять среду своего обитания (существования)
• Почему в окружении осознанных людей ты автоматически начнёшь меняться в лучшую сторону
• ...
• Почему нужно, в срочном порядке, поменять своё окружение
• Как деструктивные и конструктивные программы окружения встраиваются в мозг человека
• Как отличить осознанного человека от неосознанного
• Как безболезненно поменять среду своего обитания (существования)
• Почему в окружении осознанных людей ты автоматически начнёшь меняться в лучшую сторону
• ...
Предназначение
Ты узнаешь:
• Что такое судьба и можно ли её изменить
• Существует ли предназначение конкретного человека
• Как найти дело, от которого ты будешь кайфовать и получать максимум удовольствия без вреда для своего тела
• Как система воздействует на мысли и желания человека уводя его в сторону от счастливой жизни
• Как законы мироздания помогают понять своё предназначение
• ...
• Что такое судьба и можно ли её изменить
• Существует ли предназначение конкретного человека
• Как найти дело, от которого ты будешь кайфовать и получать максимум удовольствия без вреда для своего тела
• Как система воздействует на мысли и желания человека уводя его в сторону от счастливой жизни
• Как законы мироздания помогают понять своё предназначение
• ...
и это ещё не всё
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