Мироустройство Ты узнаешь:

• Где мы, по-настоящему, находимся и почему знания об этому тщательно скрывают от простых людей.

• Почему более 90% общеизвестных мировых событий (включая недавний коронавирус) являются постановками

• Сколько раз искажали и переписывали мировую историю...

• Как знания о мироустройстве помогут тебе стать уникальным (универсальным) человеком...

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Права и законы Ты узнаешь:

• Чем отличаются права от законов

• Чем отличается человек от гражданина

• Чем отличается страна от государства

• Кто придумал и на чём построена мировая правовая система...

• Как человек может не соблюдать законы любого государства без последствий для собственного кошелька и свободы...

• Почему на территории одной и той же страны может находится несколько государств со своими юрисдикциями...

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Деньги и инвестиции Ты узнаешь:

• Что такое настоящие деньги

• Куда и как нужно инвестировать свой капитал, что бы получить максимальную прибыль

• Как, по-настоящему, функционирует банковская и бухгалтерская системы

• Что такое криптовалюты и как на них заработать

• Инсайдерскую информацию из мира финансов

• Что такое денежная энергия и как привлечь её в свою жизнь

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Избавление от долгов Ты узнаешь:

• Как избавится от всех своих долгов

• Почему банки, официально, не могут выдавать кредитов и что они выдают под видом кредитования...

• Как взаимодействовать с полицией и сотрудниками ГИБДД

• Как отстаивать свои права во время и после самоизоляции

• Как избавиться от любых штрафов и грамотно обнулять любые протоколы

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Идеальные отношения Ты узнаешь:

• Как построить идеальные отношения

• Чем отличается брак от союза

• Чем отличается мужская и женская энергетика

• Почему равенство способно развалить даже самые крепкие семьи

• Как правильно выстроенные отношения увеличивают денежный поток мужчины

• Как правильно выстроенные отношения делают женщину счастливой и беззаботной

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Здоровье и долголетие Ты узнаешь:

• Как максимально продлить свою жизнь (120+)

• Как излечить любое, даже неизлечимое (с точки зрения официальной медицины) заболевание

• Существует ли коронавирус и другие вирусы

• Что такое болезнь и основные причины большинства заболеваний

• Что нужно есть и пить, что бы совсем не болеть

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Психология Ты узнаешь:

• Что такое мозг

• Как программы, установленные в мозг человека, влияют на его успехи и "неудачи" во всех сферах жизни

• Почему программы в мозге человека проецируются во внешний мир

• Что такое тело и почему оно не является тобой

• Чему обучают в тайных организациях

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Законы мироздания Ты узнаешь:

• По каким правилам и законам функционирует этот мир

• Почему, нарушая законы мироздания, ты будешь получать негативные сигналы от своего тела и окружающей среды

• Как можно, запросто, превратиться из неудачника в человека с максимальным уровнем везения и что для этого нужно сделать

• Что такое кармическая цепочка (карма)

• Реальные истории взаимодействия с законами мироздания

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Окружение Ты узнаешь:

• Почему нужно, в срочном порядке, поменять своё окружение

• Как деструктивные и конструктивные программы окружения встраиваются в мозг человека

• Как отличить осознанного человека от неосознанного

• Как безболезненно поменять среду своего обитания (существования)

• Почему в окружении осознанных людей ты автоматически начнёшь меняться в лучшую сторону

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